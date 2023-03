Kroos odia la maglia con il colletto del Real Madrid: “È una m***a”

"In questa stagione abbiamo un colletto sulla maglia. Una polo non è una maglia da calcio”, ha detto il tedesco senza giri di parole. "Questo è rivolto a tutte le marche: (farla così ndr) è una merda! I colletti delle magliette da calcio non vanno bene, sono scomodi e poco piacevoli . E poi hai i bottoncini lì in alto".