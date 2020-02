Kroos pensa alla fine della carriera: “Non arriverò a giocare fino a 38 anni. Ecco quando potrei ritirarmi…”

Lo aveva già dichiarato in precedenza. Tony Kroos non torna sui suoi passi e conferma che non giocherà a calcio ancora a lungo. Il centrocampista tedesco del Real Madrid ha parlato ai microfoni di Sportschau Club del proprio futuro.

NON MANCA MOLTO – “Non sono assolutamente uno di quelli che giocheranno fino all’età di 38 anni”, ha detto Kroos con molta onestà. “Ho ancora un contratto di tre anni e mezzo, che scade nell’estate 2023. Quando arriverò a quel momento avrò 33 anni. È l’età giusta per cominciare a pensare a cosa voglio fare dopo. In quel momento non mancherà molto alla fine della mia carriera”. Per il tedesco adesso c’è nel mirino l’Europeo con la Germania e chissà che non possa anche essere l’ultimo grande torneo con la propria Nazionale.