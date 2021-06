Kroos trattiene Sergio Ramos: “Il miglior capitano avuto in carriera. Spero…”

Il centrocampista tedesco e il futuro del capitano del Real Madrid

Redazione ITASportPress

Oltre sette anni di successi vissuti insieme con la maglia del Real Madrid e, a fine stagione, il possibile addio. Toni Kroos e Sergio Ramos sono sicuramente due delle bandiere della squadra blanca e potrebbero salutarsi al termine del mese di giugno se il difensore non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo. Dal ritiro della Nazionale tedesca Kroos, come riporta Marca, ha parlato anche del futuro del suo capitano merengues. Parole al miele e una speranza: giocare ancora con lui...

IL MIGLIORE - Non si nasconde dietro a frasi di circostanza Toni Kroos e sul futuro di Sergio Ramos si sbilancia: "E' stato il miglior capitano che abbia avuto nella mia carriera", ha detto senza peli sulla lingua il tedesco. Non so come stanno andando le cose con il club. Gli rimangano 20 giorni di contratto, posso solo dire che mi sono divertito molto con lui in questi otto anni. Spero di poterne condividere molti altri".

EURO 2020 - Un pensiero ovviamente anche all'Europeo e al difficile girone che attende la Germania: "Non vediamo l'ora di giocare, anche se bisogna lavorare ancora su alcuni dettagli. Siamo migliorati, dopo il match con la Francia vedremo se ho ragione. L'avversario è importante, la Francia è più forte di noi, la favorita alla vittoria finale. Ma ricordo che anche noi nelle passate edizioni eravamo i favoriti e poi non abbiamo vinto. Il primo obiettivo per questo Europeo è 'sopravvivere' in questo girone".