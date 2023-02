Kudus, gol e dedica senza maglia per Atsu: l’arbitro non lo ammonisce

Il giocatore segna ed esulta per il compianto Atsu, morto a seguito del terremoto in Turchia.

Non capita spesso di parlare di bei gesti di fairplay in campo. Ancora meno quando si tratta di giocatori e arbitri. Durante la partita di Eredivisie tra Ajax e Sparta Rotterdam, Mohammed Kudus ha segnato su punizione e per esultare ha mostrato una maglia dedicata al suo connazionale Atsu, morto a causa del terremoto in Turchia.