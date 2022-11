Kulusevski: “Al Tottenham come un bambino pieno di gioia”

Dejan Kulusevski , centrocampista offensivo del Tottenham ed ex Juventus, ha parlato all' Evening Standard del suo adattamento agli Spurs, ed in generale della sua avventura in Premier League nel club di Londra.

In modo particolare, lo svedese si è concentrato sul rientro in campo, avvenuto contro il Liverpool nell'ultimo turno di campionato, dopo l'infortunio.

GIOIA - "Qui sono come un bambino, sono solo felice di fare quello che faccio. Amo il club, amo lo stadio, amo i tifosi. Sono così felice che ci sia rimasto molto tempo in questa stagione e voglio portare molta gioia", ha detto Kulusevski. Mi è mancato molto il campo. Amo giocare e amo farlo in questo club. Finalmente posso dormire! A questa età, soprattutto per me, è difficile quando ti infortuni, è dura perché pensi sempre di essere una macchina, ma devi solo accettarlo".