Kulusevski, che gioia: premiato come miglior attaccante svedese del 2022

La Federcalcio svedese ha premiato Dejan Kulusevski come miglior attaccante dell'anno solare 2022. L'ex giocatore anche della Juventus è stato protagonista nel Tottenham dopo le difficoltà in maglia bianconera. Il suo rendimento è stato straordinario grazie anche a mister Antonio Conte. In 33 presenze con la maglia degli Spurs , il 22enne ha realizzato 6 reti e fornito 13 assist.

I tifosi del club inglese sono stati fin da subito innamorati di lui creandosi ad hoc un coro per poterlo festeggiare durante le gare e lui ha ripagato quasi sempre con ottime prestazioni, fatta eccezione per un periodo in cui è stato out per qualche guaio fisico.