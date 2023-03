Kulusevski: “Mai visto nessuno come Conte. Voglio vincere tutto ed essere ricordato”

Le parole dello svedese del Tottenham.

Redazione ITASportPress

In vista della partita degli ottavi di Champions League contro il Milan, valida per il match di ritorno del torneo, l'esterno del Tottenham Dejan Kulusevski ha parlato al sito ufficiale della UEFA dei suoi obiettivi in carriera ma anche del tecnico Antonio Conte.

Sul mister e sugli allenamenti notoriamente ricchi di intensità, lo svedese ha detto: "Non ho mai incontrato un uomo con la cultura del lavoro come lui. La cosa che mi ha sorpreso di più è la parte fisica, come fare palestra quasi tutti i giorni: uscire, fare sprint. Dopo queste ti dice che c'è un altro allenamento nel pomeriggio. Pensi di aver finito completamente, ma poi dopo due ore sei lì a correre per altre ore e a fare di nuovo 10 km. È divertente. È folle da dire, ma a volte la sofferenza è una bella sensazione".

A proposito della sua ambizione, invece, Kulusevski ha aggiunto: "Voglio vincere i titoli più importanti, come la Coppa del Mondo e la Champions League. Voglio essere ricordato come un ragazzo che ha vinto molto ma rispettava tutti, un buon compagno di squadra che si è sempre impegnato in allenamento ed è sempre stato grato a Dio".