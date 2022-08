Kulusevski su Conte: “Non vuole che mi diverta, ma che ‘uccida’ l’avversario”

Dejan Kulusevski , di proprietà della Juventus ma in prestito al Tottenham , si è trasferito in Inghilterra nella scorsa sessione di calciomercato invernale. Sotto la guida di Antonio Conte , lo svedese ha avuto un grosso impatto con la Premier League, diventando un giocatore fondamentale per il tecnico ex Inter . Dall’inizio della stagione, la squadra inglese ha raccolto 7 punti sui 9 possibili, ma l’allenatore italiano vuole di più e l’ha fatto capire ai suoi giocatori. Queste le parole dell'ex attaccante bianconero:

"A volte mi sento molto a mio agio, quindi gioco e mi diverto, ma lui non vuole che mi diverta. Vuole che uccida l’avversario in modo sportivo”, ha assicurato. Poi ha proseguito: "Nonostante non stiamo giocando tutti ai massimi livelli, stiamo comunque vincendo. Questo è molto importante. Dobbiamo vincere. Non importa come giochiamo, bisogna vincere. Contro il Wolverhampton abbiamo raggiunto un ottimo risultato, siamo molto contenti".