Kurtic si riscopre bomber in Grecia: segna ed è capocannoniere del campionato

L'ex Serie A fa scintille in Grecia

In Italia ce lo ricordiamo per le sue esperienze, tra le tante, all'Atalanta, alla Spal e al Parma. Jasmin Kurtic sta conquistando anche la Grecia. In che modo? A suon di gol. Ebbene sì, perché il centrocampista sloveno, passato al Paok, è in questo momento il capocannoniere non solo della sua formazione, ma anche di tutto il campionatyo.