Kurzawa scende in campo con i manifestanti contro la violenza della polizia

“Giustizia per Adama, giustizia per George, giustizia per tutti”. Questo il messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter dal terzino del Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa. Il calciatore campione di Francia ha mostrato alcune immagini che lo ritraggono protagonista della manifestazione che, nella giornata di ieri, è andata in scena a Parigi e che ha visto 20mila manifestanti scendere in piazza per ricordare Adama Traoré, un giovane 24enne morto nel 2016 per degli abusi da parte della polizia.

Il calciatore, come scrive anche Le Parisien, ha voluto prendere parte alla manifestazione a seguito del recente episodio che ha visto coinvolto negli States George Floyd, ucciso da un poliziotto, e per il quale tutto il mondo dello sport e del calcio ha voluto mandare i propri messaggi di solidarietà. La lotta al razzismo sta vedendo il “pallone” assoluto protagonista. Da maglie mostrate dopo i gol, agli attimi di silenzio durante i vari ritiri. Adesso, con Kurzawa, anche una spinta per le strade. Tutto per dire basta alla violenza e basta al razzismo.