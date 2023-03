Kyle Walker nei guai: ubriaco in un bar si abbassa i pantaloni e…

Il difensore del Manchester City e della Nazionale protagonista di un particolare episodio che può costargli caro.

Redazione ITASportPress

Kyle Walker nei guai per alcuni comportamenti decisamente sopra le righe avvenuti, a quanto pare, la scorsa domenica. Come riportato dal Sun, infatti, il calciatore del Manchester City e della Nazionale inglese è stato pizzicato in un bar visibilmente ubriaco mentre ballava e aveva comportamenti intimi (baci) con una donna che non era sua moglie e delle sue amiche.

Il giocatore era in compagnia di alcuni amici e nel corso del pomeriggio trascorso al bar si sarebbe reso protagonista anche di un episodio che potrebbe costargli caro o, quantomeno, una indagine della polizia.

I filmati del locale, come scrive sempre il tabloid inglese, avrebbero mostrato Kyle Walker abbassarsi i pantaloni davanti ai clienti del pub. Questo potrebbe costargli una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Staremo a vedere se il giocatore si difenderà in qualche modo. Secondo il Sun, la sua difesa potrebbe far riferimento a gesti compiuti in tono scherzoso con amici ma in realtà non sarebbe esattamente così...