La Cina blocca i voli dall’estero: Hulk e Oscar ammessi per 11 minuti

L’emergenza Coronavirus continua a rimodellare le decisioni dei vari stati. La Cina sembrava pronta a riaprire, ma alla fine ha deciso di imporre un nuovo blocco dei voli provenienti dall’estero per evitare nuove diffusioni del Covid-19. Di conseguenza, moltissimi giocatori e allenatori stranieri che lavorano nel paese asiatico non hanno potuto fare ritorno e si sono trovati bloccati fuori. Tra questi spiccano i nomi di Paulinho, ex Tottenham ora in forza al Guangzhou Evergrande, e l’ex attaccante del West Ham Marko Arnautovic, che gioca per il SIPG di Shanghai.

RECORD – Sono rientrati a tempo di record e per il rotto della cuffia due giocatori. Hulk e Oscar. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e dal China Daily, i due sarebbero riusciti a evitare il blocco per soli 11 minuti. Un colpo di fortuna che permetterà loro di aggregarsi con gli altri compagni. Il via del campionato, però, resta ancora da decidere.