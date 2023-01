La clausola sul contratto: Ronaldo potrebbe tornare subito in Premier se…

L'attaccante dell'Al-Nassr Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in Premier League. Secondo Marca, nel contratto del calciatore portoghese c'è una clausola che gli consentirà di andare in prestito al Newcastle se i Magpies entrano in Champions League al termine di questa stagione. Ricordiamo che il club inglese possiede lo State Investment Fund dell'Arabia Saudita. Il Newcastle è attualmente terzo in Premier League con 34 punti in 17 partite.