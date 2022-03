La confessione di Alexander-Arnold: “Innamorato del calcio grazie al Barcellona”

L'esterno del Liverpool si racconta

Intervistato da GQ , Trent Alexander-Arnold , esterno del Liverpool , ha parlato della sua passione per il Barcellona, club che lo ha fatto innamorare del calcio. L'inglese ha rivelato un vero e proprio retroscena relativo a ciò che le magie di Messi, Iniesta e Xavi gli facevano provare.

Grande stima da parte dell'inglese per il club blaugrana che sta ricostruendo in questi mesi le basi per provare a tornare tra le grandi d'Europa.