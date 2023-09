La corsa al Golden Boy: c’è un sorpasso in vetta, Musiala ora è secondo

Nella corsa al Golden Boy (che lo scorso anno è finito nelle mani del catalano Gavi e due anni fa al compagno di squadra blaugrana Pedri) è fondamentale la media fra gol, assist e minuti giocati con i club. Per ora Bellingham non ha lasciato scampo a Musiala, che pure si candida a trascinare il Bayern per tutta la stagione. Chi può far loro concorrenza? In classifica ci sono, dal terzo posto in giù, il portoghese Antonio Silva, di nuovo Gavi e il peperino olandese Xavi Simons.