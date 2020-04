La Dinamo Brest riempie lo stadio con i tifosi… di cartone: l’iniziativa ai tempi del coronavirus

La Bielorussia è uno dei pochi paesi al mondo in cui si continua a giocare nonostante l’emergenza coronavirus abbia ormai colpito tutto il globo. Fortunatamente, molti tifosi dei vari club si sono rifiutati di presenziare negli stadi per fare il tifo per la propria squadra.

Allora ecco l’iniziativa della Dinamo Brest che è riuscita a portare comunque i propri fan a vedere la sfida di Coppa contro lo Shakhtar Soligorsk. Sono stati quasi 50 gli spettatori “presenti”. In che modo? La società, per evitare ogni forma di contatto e contagio, ha deciso di lanciare la possibilità di acquistare dei biglietti virtuali e avere sugli spalti un manichino di cartone con l’immagine dell’acquirente. Un bel gesto che ha trovato riscontri e pareri positivi. Sui canali social ufficiali della società anche le immagini dell’evento.