La dinastia Seedorf continua: primo contratto da professionista per Cain

Di cognome fa Seedorf ed è parente del più noto Clarence, ex centrocampista anche del Milan. Cain, nipote dell’ex leggenda del pallone, ha iniziato ufficialmente la sua carriera da professionista. La dinastia, quindi, continua.

Cain Seedorf, primo contratto

Lo zio era centrocampista, Cain fa l’attaccante e promette molto bene. Eccolo, infatti, annunciare il suo primo contratto ufficiale da professionista valido, per ora, fino al 30 giugno del 2021. Cain Seedorf, come comunicato dall’ADO Den Haag, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del club olandese. Dopo l’esperienza della scorsa stagione nella squadra riserve con la quale ha collezionato 16 presenze e 3 reti, Seedorf si è guadagnato “la promozione”. Sui social, le foto con tanto di messaggio del diretto interessato: “Sono felice. Ho lavorato a lungo e duramente per questo obiettivo. Questo è un momento meraviglioso”, ha scritto Seedorf. Da poco, anche un altro nipote di Clarencese, ovvero Quentin, era entrato nel mondo del pallone dei professionisti firmando col club polacco dello Zaglebie Sosnowiec.