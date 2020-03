La FA lo squalifica, il Trabzonspor lo scarica: il periodo nero di Daniel Sturridge

Daniel Sturridge non starà vivendo sicuramente il momento migliore della sua carriera. L’ex giocatore del Liverpool aveva provato a rilanciare la sua carriera nel Trabzonspor, squadra del campionato turco, ma in 11 partite l’inglese aveva messo a segno solamente 4 reti. Ma a compromettere ancora di più la sua carriera è la squalifica di 4 mesi impartita dalla FA riguardo ad una storia di scommesse di 1 anno e mezzo fa.

COMUNICATO FA – “La Football Association ha emesso un comunicato in cui si conferma che Sturridge sarà squalificato da tutte le attività calcistiche per 4 mesi, dopo aver vinto un ricorso riguardante la sua precedente punizione per aver infranto delle regole sulle scommesse. Sturridge era stato originariamente squalificato per due settimane a luglio 2019, ma la sanzione si è rivelata essere troppo indulgente e ora dovrà rimanere fermo fino a giugno”.

RESCISSIONE – Poche ore prima della comunicazione della FA, il Trabzonspor aveva annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante britannico: “Ringraziamo Daniel per il suo contributo al club e gli auguriamo ogni successo per la sua carriera“.