La Federcalcio olandese aiuta il Twente: salterà il turno di Eredivise

Giovedì 25 agosto la Fiorentina si giocherà la qualificazione ai gironi di Conference League in casa del Twente, dopo la vittoria per 2-1 arrivata all'ArtemioFranchi. La squadra di Italiano, impegnata tra qualche ora nel derby regionale contro l’Empoli, troverà un gruppo fresco e riposato, poiché la squadra ha ottenuto dalla Federazione olandese di non giocare il turno di campionato precedente alla Fiorentina per poter preparare al meglio i 90 minuti europei rimanenti. Una scelta che coinvolge anche il PSV, atteso invece dal playoff di Champions League.