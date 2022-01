La giornata dei… fratelli Bellingham: Jobe debutta in FA Cup e Jude segna in Bundesliga

Serata magica per i due fratelli che giocano col Birmingham e col Borussia Dortmund

Una giornata decisamente da ricordare per la famiglia Bellingham ed in modo particolare per i due fratelli Jobe e Jude.

Mentre il più noto dei due segnava con il Borussia Dortmund in Bundesliga nella vittoria per 3-2 contro l'Eintracht Francoforte, il fratello più piccolo faceva il suo esordio in prima squadra in FA Cup con la maglia del Birmingam, club per altro che ha lanciato l'attaccante ai più grandi palcoscenisci.

Una serata perfetta o quasi per i Bellingham, dato che alla fine Jobe ha perso in Coppa in Inghilterra, ma che resterà comunque nella loro storia visto il debutto a 16 anni del più piccolo dei due.

Ricordiamo che il Birmingham, in passato, aveva ritirato anche la maglia 22 appartenuta a Jude che era cresciuto nel club e aveva fatto "innamorare" tutti per il suo modo di essere e per le sue prestazioni.

Chissà se un giorno i due fratelli si ritroveranno insieme a giocare. Di recente si era parlato anche di un interessamento per Jobe da parte dei gialloneri che vorrebbero ingaggiarlo anche per convincere suo fratello a rinnovare il contratto. Non resta che attendere...