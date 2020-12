La lista di Alaba dopo il Bayern: sono 4 i club dove ha deciso di trasferirsi

Il difensore del Bayern Monaco David Alaba a fine stagione lascerà la Germania essendo a scadenza di contratto. L’austriaco ha deciso i club in cui vorrebbe continuare la sua carriera dopo aver chiuso l’armadietto a Sabenerstrasse. Come riportato dalla Bild, il suo agente Pini Zahavi ha aiutato il giocatore a comporre la lista.

I club molto ricchi desiderati da Alaba sono: Real Madrid, Barcellona, Chelsea e Paris Saint-Germain. Con questi 4 club ci sono stati dei colloqui portati avanti proprio dall’agente del calciatore da tempo in rotta con la dirigenza bavarese. Alaba ha rifiutato più volte le offerte di rinnovo contrattuale, e all’inizio del mese scorso il club ha detto che non saranno fatti nuovi tentativi di prolungare il contratto con l’austriaco. Alaba ha difeso i colori del Bayern per gran parte della sua carriera. In questa stagione, il 28enne ha giocato 9 partite nella Bundesliga tedesca e ha segnato 1 gol.

L’elenco degli stipendi Bayern Monaco 2019 2020, con le cifre degli ingaggi al lordo secondo quanto riportato dalla stampa tedesca.

