La Lokomotiv Mosca taglia gli ingaggi, Farfan: “Mi fanno schifo”

In questo periodo di stop forzato i club hanno dovuto provvedere al taglio degli stipendi. Una scelta forzata a causa dei mancati incassi dei diritti TV. Dopo diverse trattative con le squadre, sono ormai tante le società che hanno tagliato, chi più, chi meno, gli ingaggi dei giocatori.

FATE SCHIFO – Anche la Lokomotiv Mosca non ha potuto esimersi da tale provvedimento. La squadra russa ha tagliato il 40% degli stipendi dei calciatori. Una scelta non condivisa all’unisono considerata la furiosa reazione di Jefferson Farfan. Queste le parole del brasiliano su Instagram: “Che giochino con tutto, ma non con i miei soldi. Mi hanno mandato un pezzo di carta in russo, non ho capito niente e l’ho strappato. Mi fanno schifo“. Parole pesanti che inevitabilmente verranno valutate dal club.