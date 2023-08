La madre di Rubiales in sciopero della fame: “Mio figlio perseguitato”

Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo e Rubiales è finito al centro di una bufera mediatica che sembra non avere fine. A difenderlo ha però pensato la madre, che in un’intervista-sfogo rilasciata all’agenzia EFE si è detta “indignata” per la “caccia all’uomo” della quale è stato fatto vittima il figlio arrivando addirittura ad iniziare uno sciopero della fame destinato a durare fino a quando non sarà stata ricostruita “la verità".