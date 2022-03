La mascotte dell’Atletico Mineiro squalificata per atti intimidatori verso i rivali

Curioso caso in Brasile con il noto Galo Doido che paga per una reazione verso gli avversari

La mascotte dell'Atletico Mineiro, nota come Galo Doido, è stata squalificata dalla Federcalcio dello Stato del Minas Gerais (FMF) per una partita e non potrà essere a bordo campo nella sfida contro il Caldense. Il caso curioso arriva appunto dal Brasile e ha visto protagonista il Gallo che accompagna le partite dei bianconeri.