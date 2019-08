La MLS chiama Gattuso: Beckham lo vuole per il suo Inter Miami

Dopo aver salutato il Milan, per Gennaro Gattuso potrebbe esserci un’avventura molto distante dall’Italia. Dopo il no al Nantes, a caccia del sostituto dopo l’addio di Halilhodzic, per l’ex tecnico rossonero si sarebbero spalancate le porte dell’America.

Per Ringhio, infatti, sarebbe arrivato un sondaggio direttamente dall’ex compagno David Beckham che lo vorrebbe alla guida dei suoi Inter Miami CF, promossi in MLS. Al momento si tratta solo di pour parler, ma la proposta potrebbe intrigare Gattuso.