La MLS post coronavirus perde Carlos Vela: non prenderà parte al torneo per stare con la moglie incinta

Il calcio americano perde uno dei suoi simboli. La MLS post coronavirus non vedrà partecipare Carlos Vela, attaccante dei Los Angeles FC, simbolo del torneo degli USA e pezzo pregiato dell’intera competizione. La scelta delle autorità di far ripartire il campionato ad Orlando in quella che è stata definita la bolla sportiva, a causa dell’impossibilità di entrata e uscita una volta iniziate le competizioni, vede la prima “vittima” illustre che ha deciso di stare con la moglie incinta.

Vela: niente fase finale del campionato

Carlos Vela, MVP in carica del campionato americano, non parteciperà alla fase finale del torneo. Lo ha annunciato lo stesso messicano attraverso una nota pubblicata anche dai Los Angeles FC in cui spiega in motivi che lo hanno portato alla decisione di non prendere parte all’evento insieme ai suoi compagni di squadra. Vela vuole restare con sua moglie che è incinta e al Walt Disney World Resort, dove dovranno andare tutti gli atleti, non saranno consentiti contatti con l’esterno, compresi familiari e amici, per proteggere tutte le squadre dal coronavirus. “Non vorrei altro che stare con i miei colleghi a Orlando”, ha detto l’attaccante. “Vorrei sempre fare del mio meglio per il Club, i nostri fan e la città di Los Angeles. Tuttavia, ho deciso che la cosa più importante per la salute della mia famiglia è che rimanga a casa durante una gravidanza difficile per mia moglie. Mi mancherà il gruppo ma supporterò i compagni a distanza e li aspetto con il trofeo a casa. Verrà presto il giorno in cui potremo di nuovo stare insieme e continuare a realizzare cose importanti per il nostro Club. Forza LAFC!”, queste le parole di Vela.



QUI LE NEWS DI GOSSIP