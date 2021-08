La non amichevole sfida tra Marsiglia e Villarreal: Emery e Sampaoli sfiorano rissa

Il tecnico spagnolo ha perso il controllo e ha provocato la reazione del rivale del Marsiglia

Dovrebbero essere solo amichevoli estive per aiutare le squadre ad avvicinarsi alla nuova stagione. Invece, anche una partita di fine luglio si rivela essere molto sentita, in campo dai calciatori e fuori dagli allenatori. Vedere per credere quanto accaduto nel match tra Marsiglia e Villarreal dove i due allenatori, Unai Emery e Jorge Sampaoli sono stati protagonisti di un diverbio che ha rischiato di diventare una rissa.

Sul punteggio di 1-0 in favore dei francesi, probabilmente a seguito di un fallo o di una decisione arbitrale contraria, Emery perde il controllo e inizia a lamentarsi in direzione dell'arbitro. Il direttore di gara, dal canto suo, non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Epulsione e tensione che sale alle stelle con il tecnico del Villarreal che platealmente a urla e gesti passa dal rivolgersi all'arbitro a mister rivale. Quasi un faccia a faccia con Sampaoli che di carattere, si sa, ne ha da vendere. L'allenatore del Marsiglia, mentre Emery ancora gridava e lo "affrontava", è stato dovuto essere trattenuto per evitare il contatto.