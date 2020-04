La nostalgia di Hulk: “Sogno di tornare al Porto…”

Hulk e il Porto, un amore ancora vivo. L’attaccante, che oggi gioca in Cina con lo Shanghai SIPG, non ha dimenticato gli anni trascorsi con la maglia dei Dragoes, con la quale ha realizzato complessivamente 78 reti in cinque stagioni. E proprio ai canali ufficiali del club portoghese, il brasiliano non ha nascosto il desiderio di tornare ad indossare quei colori: “E’ normale che abbia voglia di tornare al Porto, là ho lasciato molti amici. Come ho già avuto modo di dire in molte occasioni, i Dragoes sono nel mio cuore. Poterci tornare a giocare di nuovo, per me, sarebbe un sogno”.

