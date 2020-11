La nuova vita di Marcello Trotta, l’attaccante si sblocca in Portogallo: “Qui ho trovato una famiglia, ora sogno la Nazionale”

La nuova avventura estera di Marcello Trotta sta decollando. L’ex attaccante che abbiamo visto giocare in Serie A con Sassuolo e Crotone, dopo le ultime due esperienze con Ascoli e Frosinone, è ripartito dal Famalicao, club di prima divisione portoghese. Sabato, nella gara di coppa contro l’ Oriental, Trotta ha trovato la prima rete con la nuova maglia: “Sono molto felice di essere qui – ha dichiarato l’attaccnate – , sono arrivato all’inizio di ottobre e mi sto godendo il momento. Non sapevo molto sul Famalicão, ma quando ho saputo dell’interesse del club ho fatto delle ricerche e ho capito che è una famiglia. Siamo un bel gruppo e sono contento di questo, i compagni mi hanno accolto bene, alcuni giocavano anche in Serie A”. Trotta è poi tornato a parlare della sua vecchia esperienza nelle giovanili del Manchester City: “Ero giovane, il Manchester City mi ha visto in Nazionale e ho deciso di trasferirmi lì per fare una nuova esperienza. Adesso sogno di giocare in Nazionale”.