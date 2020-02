La panchina in Champions fa infuriare Icardi, con il PSG è sempre più rottura

Una scena già vista. Mauro Icardi è nuovamente in rotta con il club. Dopo le vicissitudini in maglia nerazzurra la storia ora sembra ripetersi a Parigi, con le dovute differenze. Se in casa PSG i rapporti dell’argentino con il resto della squadra sono buoni, lo stesso non si può dire con Tuchel.

Tra Icardi e l’allenatore tedesco infatti i rapporti sono logori ormai da tempo e contro il Borussia Dortmund ci sarebbe stato un altro dissapore. Il motivo? La mancata titolarità dell’ex capitano dell’Inter. Secondo quanto riportato da As, Icardi avrebbe manifestato apertamente il suo disappunto al tecnico. Dopo la partita inoltre avrebbe festeggiato il suo compleanno con alcuni compagni mandando su tutte le furie il club. In casa PSG la tensione è alle stelle.