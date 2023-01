La pazza idea di Djibril Cissé a 41 anni: “Tornei a giocare in Ligue 1 per un motivo”

Sono passati ormai quasi cinque anni dal suo ritiro dal mondo del calcio. Eppure nella mente di Djibril Cissé c'è un chiodo fisso che potrebbe portarlo a rimettere gli scarpini da gioco. L'ex nazionale francese ha confessato di sentirsi non totalmente completo a causa di un traguardo appena sfiorato. All'ex attaccante tra le altre di Liverpool, Marsiglia e Lazio, oggi 41enne, mancano quattro reti alla fatidica cifra dei 100 gol in Ligue 1.

Solamente quattro marcature che lo tormentano e che potrebbero portarlo a vestire ancora i panni di calciatore: "Sono due anni che ci provo (a tornare a giocare in Ligue 1 ndr), perché sono un marcatore, un numero 9. Essere a soli 4 gol dai 100 in Ligue 1 non mi va bene. Se qualcuno mi offrisse la possibilità, giocherei gratis", ha confidato Djibril Cissé a Olivier Dacourt nel documentario 'Le Crépuscule des champions', trasmesso in queste ore su Canal+.