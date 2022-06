La pazza idea di un club tedesco: nuovo stadio in stile Bombonera

L'Hertha Berlino ha presentato questo venerdì un progetto per la costruzione di un nuovo stadio, molto simile alla Bombonera. La squadra tedesca che gioca in Bundesliga ha utilizzato lo schizzo del campo del Boca Juniors perché, a causa dell'area in cui sarebbe collocato, non c'è abbastanza spazio per una struttura di tribune ovali e si opterebbe dunque per un lato piatto, in pieno stile della casa degli xeneizes. Il club della capitale tedesca ha cercato di trasferirsi per più di dieci anni e in quel periodo sono stati presentati molti progetti.