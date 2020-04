La Premier ha deciso, campionato sospeso e stipendi tagliati

La Premier League, diversamente da quanto fatto in altri Stati europei finora, ha deciso di affrontare la crisi del calcio di petto. Un’unione di intenti tra i vari club e i capitani di ogni singola squadra. Dopo l’ennesima riunione, la Premier League ha emanato un comunicato nel quale ha messo nero su bianco le decisioni riguardo al campionato e non solo.

SOSPESO – La notizia più importante è sicuramente la sospensione della Premier League fino a data da destinarsi. Il campionato verrà sicuramente ripreso non appena le autorità daranno il loro ok: “La data di riavvio è in costante revisione con tutte le parti interessate, poiché si sviluppa l’impatto della pandemia di COVID-19”.

INGAGGI – Riguardo agli ingaggi, la decisione è quella di una riduzione del 30% a tutti i giocatori in modo tale da agevolare i rispettivi club che ora si trovano ad affrontare grandi difficoltà economiche. La mossa più importante è sicuramente quella del sostegno alle leghe minori. La Premier infatti destinerà 125 milioni di sterline alle federazioni che organizzano i campionati fino alla quinta divisione. Inoltre, le squadre raccoglieranno dei fondi da destinare al sistema sanitario nazionale”.