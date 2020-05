La Premier ha deciso, in campo il 12 giugno in stadi neutri. Manca l’ok del governo

Dopo Liga e Bundes, anche la Premier League fa un passo avanti verso la ripresa. Nel campionato inglese mancano solamente nove partite e i risultati più in bilico sono quelli che riguardano la qualificazione alle coppe Europee e la salvezza. Il Liverpool dal canto suo vuole riprendere per afferrare finalmente quel titolo che manca da 30 anni ad Anfield.

12 GIUGNO – Secondo quanto riportato da SkySports i vertici della Premier League si sarebbero incontrati in una videoconferenza della durata di circa 3 ore e mezza per decidere i tempi e le modalità di ripresa. Secondo stabilito durante l’incontro, i match verranno disputati in campo neutro e nei prossimi giorni verranno individuati gli stadi più adeguati. Saranno impianti lontani dai centri urbani, in modo tale da evitare assembramenti. Per quanto riguarda la data della ripresa, i vertici hanno stabilito il 12 di giugno. Per attuare però questo “Project Restart” servirà l’ok del Governo.