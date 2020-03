La Premier incrocia le braccia, vietate le strette di mano in campo

Qua la mano, anzi no. L’avanzare del Coronavirus sta mettendo in allerta il mondo economico e quello sportivo e tanti tra club e federazioni stanno prendendo precauzioni per evitare il contagio. Tra sospensioni, rinvii e incertezze la Premier League ha stabilito che da ora in avanti prima delle partite non ci sarà la consueta stretta di mano tra i giocatori in campo e nemmeno con gli arbitri e i guardalinee.

NO ALLE STRETTE DI MANO – A rendere ufficiale la notizia è proprio la Premier League che tramite un comunicato sul suo sito ufficiale ha dichiarato: “La stretta di mano come gesto di fair-play non avverrà più da questo weekend fino a data da destinarsi come da consigli medici. Il Coronavirus può trasmettersi tramite gocce nasali e orali e può essere trasmesso così tramite la stretta di mano. Le squadre e gli ufficiali eseguiranno la consueta walk-out e dopo che i club si saranno allineati i giocatori, dopo l’inno, si schiereranno nella loro parte di campo”.