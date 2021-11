La prima mossa di Xavi al Barcellona: stop alle interviste extra calcio di Piqué

Iniziata l'era del nuovo mister in casa blaugrana e prime scelte verso i calciatori per avere massima concentrazione sul campo

Obiettivo riportare il Barcellona dove merita, ovvero nelle zone alte della classifica in Liga e protagonista in Champions League. Per farlo, il neo allenatore Xavi è pronto a prendere anche decisioni importanti nei confronti di qualche veterano.