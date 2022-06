La proposta dell’ex giocatore: “Club vietino ai calciatori di bere alcolici”

Niente feste e alcol per i calciatori professionisti per salvaguardare la loro immagine e dare un messaggio si giovani.

Arriva da Stan Collymore , ex capitano anche dell'Aston Villa, la proposta di vietare l'alcol agli atleti professionisti del calcio. L'ex giocatore, sulle colonne del Mirror , ha parlato a cuore aperto prendendo come esempio anche il suo passato e alcuni episodi che lo hanno visto protagonista.

"Conosco il trauma psicologico che ho subito a causa della mia ingenuità durante la mia carriera da giocatore e vedo le somiglianze (con Grealish ndr). Ha bisogno di capire che non è più solo Jack che arriva dalla sua città, ma è di pubblico dominio, e quindi il mio messaggio rimane: 'Per favore, cambia rotta e fidati di me, il 'premio' per quello che stai facendo non sarà un bene'".