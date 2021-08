La pubalgia ferma Kroos: “Devo risolvere per tornare al top in questa lunga stagione”

Il tedesco deve curare il problema che lo tormenta da mesi

Brutta tegola per Carlo Ancelotti e per il Real Madrid . Nella giornata di ieri, il centrocampista Toni Kroos è stato sottoposto ad accertamenti relativamente ad alcune problematiche fisiche che lo tormentavano da tempo e, come riporta il sito ufficiale del club spagnolo, il riscontro non lascia scampo: pubalgia. Nei prossimi giorni, si legge, seguiranno aggiornamenti ma lo stesso centrocampista tedesco ha già dato un'idea di quello che bisogna aspettarsi.

Infatti Kroos, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, ha reso noto come si procederà per risolvere il guaio: "Dopo diversi mesi di problemi al mio osso pubico, penso che sia arrivato il momento di risolvere e lavorarci su per essere ben preparato per una lunga stagione. Tornerò al più presto, come sempre", ha scritto il giocatore. Il centrocampista, arrivato al Real Madrid nel 2014, si è dimostrato nel corso degli anni assolutamente affidabile in quanto a costanza di gioco perdendo, come scrive Goal, solamente 29 partite per infortunio in sette stagioni.