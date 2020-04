La quarantena di Ancelotti: “Vado in bici, cucino e incontro i tifosi”

Tutta l’Europa è in lockdown, o almeno la gran parte. Come successo in Spagna, anche in Inghilterra il numero dei contagi è salito in pochissimo tempo e nonostante tutto in terra britannica si può ancora uscire di casa. Almeno secondo quanto raccontato da Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Chelsea si trova ora a Liverpool alla guida dell’Everton.

SPIAGGIA E TIFOSI – Secondo quanto riportato da TMW la quarantena dell’allenatore romagnolo non è così male: “Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, ma mantengo sempre il distanziamento sociale. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. Durante il giorno mi piace cucinare, è una delle mie passioni. La sera invece guardo delle serie tv. Non è un buon momento in questo momento a causa della pandemia, ma in Inghilterra siamo fortunati a poter andare almeno in bicicletta. Ho incontrato alcuni tifosi, sempre a distanza di sicurezza, e questo in Italia non sarebbe stato possibile”.