La regina Elisabetta ama la Championship: in tribuna per Millwall-Swansea…

Una delle idee più diffuse per sopperire alla mancanza di pubblico negli stadi dopo la ripresa del calcio è stata quella di posizionare dei cartonati con i volti dei tifosi. Tutto con un click, basta inserire la propria immagine e la società stamperà il volto del fan da mettere in tribuna. Ma nel match di Championship tra Millwall e Swansea, in molti hanno notato l’ospite illustre: sua Maestà la regina Elisabetta.

La regina in tribuna per Millwall-Swansea

Sulle tribune del The Den durante il match di Championship tra i padroni di casa del Millwall e lo Swansea ecco apparire magicamente la regina Elisabetta con tanto di maglia personalizzata. 1-1 tra le due squadre ma il gol più bello – e divertente – lo ha messo a segno senza dubbio chi ha ben pensato di mettere la foto di sua Maestà sugli spalti, anche perché, seppur non dichiarato, pare che la regina faccia il tifo per i rivali del West Ham. Una fede che, ovviamente, non è mai stata dichiarata per mantenere una sorta di neutralità anche nel mondo del calcio.

QUI LE NEWS DI GOSSIP