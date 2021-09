La richiesta di un tifoso dell’Atletico Madrid a Joao Felix: “Infortuna Griezmann”. E lui…

Un tifoso ha avuto una richiesta particolare per Joao Felix "ai danni" di Griezmann

Il debutto bis di Antoine Griezmann con l' Atletico Madrid non è andato come si poteva sperare. Gran parte del pubblico ha scelto di fischiare Le Petit Diable reo di "aver tradito" l'ambiente colchoneros per andare al Barcellona solamente due annate fa. Adesso il francese è tornato e al rientro sul terreno di gioco davanti al pubblico del Wanda Metropolitano le cose non sono andate troppo bene. Fischi copiosi alla lettura del suo nome e al suo ingresso in campo al posto di Joao Felix .

Ed è proprio il giovane fantasista portoghese che è stato protagonista di un siparietto con un fan che aveva una particolare richiesta sul collega Griezmann. All'indomani del match di Champions Legue contro il Porto, all'uscita dal centro sportivo dell'Atletico Madrid, come mostrano le immagini di El Golazo de GolJoaoFelix, a bordo della sua auto, è uscito dalla struttura ed è stato fermato dai tifosi per chiedere autografi e selfie. Qualcuno anche qualcosa in più. Infatti, un fan ha avuto una richiesta decisamente particolare: "Infortuna Griezmann Joao, dai, sullo stinco, non dimenticare", le parole dell'uomo. Una richiesta assurda per l'ex Benfica che ha perso il suo iniziale sorriso rispondendo duramente: "Bisogna avere più rispetto per Griezmann".