La rinascita di Shaw: “Con Mourinho avevo perso fiducia. Grazie a Solskjaer e mio figlio ora sono migliore”

Luke Shaw torna a vestire la maglia dell’Inghilterra dopo diverso tempo e deve ringraziare due persone in particolare: Ole Gunnars Solskjaer e… suo figlio. Tormentato da tanti infortuni, il terzino del Manchester United si è ripreso la Nazionale a suon di ottime prestazioni dovute ad un cambio netto di fiducia. Parlando ai microfoni di Sky Sports, il classe 1995 ha spiegato questo “nuovo sé”.

Shaw si racconta a 360°

“Sarò onesto: è stupendo essere tornato in Nazionale. Sono orgoglioso e felice di essere stato scelto di nuovo”, ha detto Luke Shaw. “Anche solo essere di nuovo con questo gruppo è incredibile, dopo essere stato fuori per tanto tempo è bello tornare. È bello rivedere l’allenatore e lo staff e ovviamente anche tutti i miei compagni. Ne ho passate davvero tante e non è una falsità, ma penso che la cosa più importante per me sia stata tornare a godermi di nuovo questo mestiere. Le cose stanno andando bene e devo solo continuare ad avere fiducia”.

Merito di questo ritorno alla forma ottimale e alla grande fiducia è anche del tecnico in Red Devils Ole Gunnar Solskjaer: “Non voglio nascondermi ma prima di lui non avevo fiducia”, ha spiegato l’esterno facendo riferimento – senza nominarlo – al periodo con Mourinho. Prima di Solskjaer sentivo che stavo perdendo la fiducia nei miei mezzi. Non voglio sembrare un ragazzino che sente pressione ma era quella la situazione che ho vissuto”. “Con Solskjaer sento di unire lavoro e divertimento. Avevo bisogno di questo e ore le ho”.

Ma oltre al tecnico, un altro step importante per Shaw è arrivato dalla famiglia con la nascita di suo figlio nel novembre 2019: “Probabilmente la nascita di mio figlio è stato il più grande cambiamento nella mia vita e la cosa migliore che mi sarebbe potuta accadere. È stata la sensazione più bella che abbia mai provato, vederlo nascere proprio di fronte a me. Sono sicuro che la maggior parte dei genitori sarebbe d’accordo. L’amore che ho per lui e il modo in cui mi ha cambiato sono incredibili“.