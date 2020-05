La rivincita di Ceballos: “Sono pronto per il Real Madrid”

Il futuro di Dani Ceballos potrebbe essere, finalmente, al Real Madrid. Dopo i rumors arrivati nel mercato invernale, con lo spagnolo scontento all’Arsenal, nella prossima stagione qualcosa potrebbe cambiare. Ad affermarlo è stato il diretto interessato che, intervistato da Deportes Cuatro, si è detto certo di essere pronto al grande salto.

PRONTO – In prestito all’Arsenal, ma di proprietà del Real Madrid, il centrocampista spagnolo Dani Ceballos ha fatto chiarezza sulla sua volontà di andare, una volta per tutte, al club blancos: “Sono felice di avere un contratto col Real Madrid. Mi sento molto più preparato adesso per la sfida che verrà”. Poche parole ma che fanno intendere la voglia del classe 1996 di raggiungere la capitale madrilena e giocarsi le sue chance. L’ex anche del Betis sembra determinato e deciso a tornare a Madrid in estate per prendersi una rivincita in maglia merengues.