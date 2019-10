La rivincita di Courtois, primo clean sheet in Champions: “Mai dubitato di me stesso. Avrei giocato il Clasico anche domani…”

Fa parlare il campo Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. Dopo le tante critiche ricevute, ultime quelle nelle ore precedenti alla gara di Champions League contro il Galatasary, e i rumors sui suoi presunti problemi di ansia, la risposta l’ha data in campo.

I Blancos hanno vinto in coppa con una buona prestazione del belga che per la prima volta in questa edizione della Champions League è riuscito a tenere inviolata la propria porta. Parlando a La Casa del Fútbol, Courtois ha detto: “Penso che sia stata una partita importante, dovevamo vincere per forza. Vincere per avere un po’ più di ossigeno e continuare in Champions League. In uno stadio con questa atmosfera non era facile”. E a livello personale, dopo la buona prestazione: “Non avevo bisogno di soste per far sparire i fantasmi. Non ho mai dubitato di me stesso. So di essere il portiere che sono e per quanto mi riguarda mi interessano solo le critiche costruttive dei miei compagni di squadra e dell’allenatore”. “Ansia per le gare importanti? A me piace giocare queste partite e avrei giocato anche il Clasico. Non sai mai se ti andrà bene oppure no, ma sono sicuro che l’avrei giocato anche domani”.