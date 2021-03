La rivincita e la classe del Barcellona dopo la remuntada: il tweet al Siviglia è virale

Festa Barcellona al Camp Nou dopo la vittoria per 3-0 contro il Siviglia. Ribaltato il 2-0 subito all’andata nella prima semifinale di Copa del Rey e ultimo atto agguantato grazie alle reti di Dembelé, Piqué e Braithwaite. Un successo per Messi e compagni che è stato celebrato anche sui social e precisamente su Twitter dove il club catalano – memore anche di quanto accaduto dopo la sfida d’andata – ha voluto lanciare una dura stoccata ai rivali…

Barcellona, il tweet al Siviglia è virale

Facendo riferimento ad un post social su Twitter del Siviglia in cui si ironizzava in modo non proprio indiretto sulla sconfitta subita dal Barcellona contro il Psg in Champions League, i catalani hanno risposto, a seguito della remuntada compiuta, con alcune parole semplici ma molto chiare: “Il calcio è rispetto. Buona notte!“.

Nel post condiviso si vedeva Piqué, difensore blaugrana, inseguire l’attaccante del Psg Mbappé con sopra alcune scritte che facevano riferimento al fatto che il Siviglia aveva superato la fase a gironi di Champions League e che quindi non avrebbe difeso il titolo conquistato lo scorso anno in Europa League. I soggetti utilizzati, però, avevano evidentemente fatto storcere il naso al Barcellona che ha servito la sua vendetta con classe…