La sentenza di Lineker: “Messi e CR7? Non possono sfidare il tempo per sempre”

Il parere social dell'ex calciatore

Il rigore fallito da Messi in Psg-Real Madrid, il digiuno lunghissimo e poi spezzato da Cristiano Ronaldo col Manchester United. Segni evidenti che i due giganti del pallone stanno avendo i primi "segni di cedimento" dopo aver dominato in lungo e in largo il mondo del pallone per oltre dieci anni. Anche Gary Lineker, storico ex calciatore, la pensa esattamente così per i due atleti che insieme possono vantare la bellezza di 12 Pallone d'Oro.