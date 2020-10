La settimana di Cech raccontata da… Ozil: “Inserito nella lista del Chelsea e in campo col Rapid Vienna in Europa”

Mesut Ozil è stato letteralmente fatto fuori dall’Arsenal. Escluso dalla lista dei giocatori che possono prendere parte alle gare di Premier League e, allo stesso tempo, out anche dai giocatori che possono scendere in campo in Europa League. Ecco perché, al trequartista tedesco non è rimasto altro da fare che provare a sostenere i suoi compagni da casa. Nella serata di ieri, il calciatore ha davvero preso la scena sui social dal pre partita fino alla fine del match, poi vinto dai Gunners contro il Rapid Vienna. Ed è proprio il rivale dei londinesi che ha dato uno spunto molto speciale ad Ozil per raccontare la settimana dell’ex compagno di squadra Petr Cech.



Ozil e la settimana di Cech

L’ex portiere, come noto, è tornato al Chelsea e ha vissuto emozioni opposte a quelle del trequartista tedesco. Infatti, nonostante l’estremo difensore si sia ritirato un anno fa dal calcio giocato, è stato inserito nella lista dei giocatori arruolabili per le partite di campionato dei blues. Ozil si è complimentato con lui in modo molto originale predendo spunto dalla visione della gara dell’Arsenal contro il Rapid Vienna. “Complimenti amico mio Cech. In lista per giocare in Premier League col Chelsea e in campo in Europa League con il Rapid Vienna”, ha scritto il tedesco. Il motivo? Lo spiega un utente con una risposta su Twitter che mostra come tra i pali degli austriaci ci fosse Richard Strebinger con tanto di caschetto “alla Cech”. La somiglianza col portiere del Chelsea è davvero unica e ad Ozil non è sfuggita scatendando l’ilarità dei social.