La sportività di Dani Alves: “Soffrirei ma se capitasse farei il pasillo al Real Madrid”

Tra presente, futuro e fair play: parla l'esterno brasiliano del Barcellona

BARCELLONA - "A cosa può ambire il Barcellona la prossima stagione? Molto dipenderà dal mercato. Quello ti dirà a cosa si può ambire. Certo è che l'arrivo di Xavi ha portato maggiore conoscenza dell'ambiente e serenità. Ma questa stagione è stata caratterizzata da instabilità e questo non va bene. Sbagliare ci sta perché dagli errori si impara e si cresce e penso che questa squadra sia sulla strada giusta per diventare migliore", ha detto Dani Alves. Sul proprio futuro: "Il mio pensiero era venire qui e dimostrare che ancora valgo. Non dipende da me il futuro. Devono decidere loro. So solo che io darò tutto fino alla morte per questo club".