La Stella Rossa non molla lo sponsor Gazprom: “Senza loro sparirebbe il club”

Le parole del presidente del club serbo

"Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta e spero che non arrivino. Parliamo del nostro sponsor dal 2010, quando rischiavamo di sparire per i debiti: il punto è che, se non ci fosse Gazprom, probabilmente non ci sarebbe più la Stella Rossa. Non approviamo quello che FIFA e UEFA hanno fatto al calcio russo. C’è un’isteria anti Russia in Europa al momento. Il popolo serbo è da sempre vicino a quello russo".