La storia deve aspettare, rinviata la finale basca tra Real Sociedad e Athletic Bilbao

Anche la decisione di rinviare la Copa del Rey era nell’aria ed ora c’è l’ufficialità. Il calcio piano piano si sta fermando e non solo in Italia. Giovedì la federazione di calcio spagnola si riunirà per decidere se sospendere il campionato o no, ma nel frattempo hanno optato per la decisione di spostare la finale di Coppa del Re.

FINALE BASCA – Una Copa del Rey storica considerate le squadre arrivate in finale: Real Sociedad e Athletic Bilbao. Due squadre basche che avrebbero dato vita ad una partita sentitissima soprattutto sugli spalti. La storia però è inerme di fronte al virus e dovrà quindi attendere. Non cambierà lo stadio che ospiterà la finale ovvero quello di Siviglia, ma la data sì. Secondo quanto riportato da As, il match dovrebbe giocarsi il 30 di maggio.